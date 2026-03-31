Avellino alloggi popolari senza fondi | sindacati all' attacco

Martedì 31 marzo, le segreterie provinciali di FEDER.CASA e SAICISAL hanno criticato l'Amministrazione Comunale di Avellino, accusandola di aver approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 senza prevedere fondi per la manutenzione degli alloggi popolari. Secondo i sindacati, questa decisione di fatto azzera le risorse destinate a questo settore, sollevando critiche pubbliche nei confronti dell'ente locale.

Le segreterie provinciali di FEDER.CASA e SAICISAL hanno lanciato martedì 31 marzo un atto d'accusa formale nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Avellino, rea — a loro avviso — di aver approvato un Bilancio di Previsione 2026-2028 che azzera di fatto i fondi destinati alla manutenzione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). Una scelta che, secondo i sindacati, mette a rischio le condizioni abitative di migliaia di famiglie residenti nel patrimonio pubblico cittadino. Dall'analisi dei documenti contabili allegati al bilancio, FEDER.CASA e SAICISAL segnalano che alla voce relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi ERP risulterebbe stanziata «la cifra di pochi euro». 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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