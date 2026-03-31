Auto elettriche la bomba a orologeria del leasing Valanghe di usato e valori residui a rischio

L’afflusso di auto elettriche restituite al termine dei contratti di leasing sta generando una notevole pressione sul mercato dell’usato. Questo fenomeno comporta un aumento consistente di veicoli disponibili e pone in discussione il valore residuo di molti di essi. Le case automobilistiche e le concessionarie si trovano ad affrontare una situazione di grande incertezza legata alla svalutazione di questi veicoli.

L’industria automobilistica ha una nuova grana: si trova a dover gestire un’ondata imponente di veicoli elettrici che, terminato il periodo di leasing, sta tornando massicciamente sul mercato dell’ usato. Il fenomeno porta con sé un’insidia finanziaria non da poco, poiché questi mezzi valgono oggi migliaia di dollari in meno rispetto a quanto inizialmente stimato. Tale discrepanza tra il valore previsto al momento della stipula contrattuale e quello reale al momento del “rientro” del veicolo, rischia di generare perdite per miliardi di dollari nell’intero settore, costringendo le divisioni finanziarie delle case automobilistiche a una rapida riorganizzazione operativa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Auto elettriche, la bomba a orologeria del leasing. Valanghe di usato e valori residui a rischio Articoli correlati "Una bomba a orologeria": qual è la data da tenere d'occhio per la crisi del petrolioSenza soluzioni diplomatiche la crisi si sposta verso Occidente, Donald Trump minaccia nuove azioni militari e i prezzi sui mercati riprendono ad... Il bilancio ucraino del 2026 è una bomba a orologeria. E Zelensky prende a schiaffi l’EuropaSenza fondi statunitensi e con un buco di bilancio da 40 a 80 miliardi di euro l’anno, l’economia di guerra di Kiev dipende sempre più da prestiti...