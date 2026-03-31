Nel 2026, il settore automobilistico italiano ha visto un drastico cambiamento nel mercato delle auto a metano, che un tempo rappresentava l’opzione più economica. Attualmente, nessuna grande casa automobilistica produce nuovi modelli a metano, mentre la rete di distributori si è notevolmente ridotta e i prezzi sono aumentati rispetto al passato. Questi elementi influenzano la scelta tra auto a metano e GPL.

Il metano per auto è stato per anni il carburante più economico in Italia. Ma nel 2026 la situazione è cambiata drasticamente: nessuna grande casa automobilistica produce più auto a metano nuove, la rete distributiva si riduce e i prezzi non sono più quelli di una volta. Conviene ancora o è il momento di cambiare? Nel 2026 le auto a metano sono quasi scomparse dal mercato del nuovo, ma restano ancora diffuse sul mercato dell’usato. Il metano resta il carburante più economico per chilometro, ma la rete distributiva in calo e la mancanza di modelli nuovi rendono spesso più conveniente scegliere un’auto GPL o ibrida. Perché il metano auto è in declino. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Auto a metano nel 2026: conviene ancora o è meglio passare al GPL?

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