Un sindaco è stato coinvolto in un confronto pubblico riguardo alla gestione dei servizi per l’autismo, con accuse di aver lasciato senza terapia circa 180 ragazzi. La questione riguarda le politiche sociali locali e la disponibilità di supporto alle famiglie e ai giovani affetti da questa condizione. La discussione si svolge all’interno di un dibattito più ampio sulla cura e l’assistenza nel settore sociale.

Accuse del caregiver Gentile contro il sindaco Matacena e la maggioranza: “Nessun progetto in tre anni”. Il Comune replica: “Critiche pretestuose, lavoriamo a soluzioni strutturali” È scontro aperto sul tema delle politiche sociali e, in particolare, sulla gestione dei servizi per l’autismo. Un confronto che si fa sempre più acceso e che mette al centro non solo la dimensione politica, ma soprattutto il destino di decine di famiglie del territorio. A innescare la polemica è stato Luciano Gentile, caregiver e presidente del Centro Max Weber, che ha puntato il dito contro l’amministrazione di Aversa guidata dal sindaco Francesco Matacena, chiamando in causa anche il presidente del consiglio comunale Giovanni Innocenti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Autismo, sindaco nel mirino. "180 ragazzi sono senza terapia"

Articoli correlati

4 indagati: sindaco e ex sindaco nel mirino per depuratoriQuattro persone, tra cui il sindaco Antonio Amato e l’ex primo cittadino Rosario Macrì di Belvedere Spinello, sono state coinvolte in un’indagine...

Crans-Montana, il sindaco: «Piango ogni giorno, sono finito in terapia. Ricevo continue minacce di morte»In una lunga intervista all'agenzia svizzera Keystone-ATS, il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, ha commentato per la prima volta alla stampa...