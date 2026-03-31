Australia | addio sovrapprezzi carte le banche pagano

In Australia, entro ottobre 2026 sarà abolito il pagamento di sovrapprezzi per le transazioni con carte di debito e credito. Le banche saranno responsabili del pagamento di eventuali costi aggiuntivi, eliminando così le tariffe extra applicate ai clienti durante i pagamenti con carta. La novità riguarda tutte le transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici nel paese.

Entro il mese di ottobre del 2026, il dei pagamenti in Australia subirà una trasformazione radicale che eliminerà definitivamente i sovrapprezzi sulle transazioni con carte di debito e credito. Questa misura, promossa dalla Banca Riserve dell’Australia (RBA), costringerà le grandi istituzioni finanziarie a sostenere i costi operativi invece di trasferirli sui consumatori finali. Le nuove normative permetteranno ai commercianti di rimuovere gli addebiti aggiuntivi su pagamenti effettuati tramite Visa, Mastercard e sistemi Eftpos, un cambiamento che impatterà direttamente sul costo della vita per milioni di cittadini. Si stima che attualmente gli australiani paghino circa 1,6 miliardi di dollari annualmente sotto forma di questi sovrapprezzi, una cifra che la RBA ha calcolato nella sua revisione finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Australia: addio sovrapprezzi carte, le banche pagano Articoli correlati Le Banche pagano 1,8 miliardi allo Stato, risparmio da 800 milioni sugli extraprofittiAnalizzando i bilanci del 2025 pubblicati dalle principali banche italiane, si può notare come gli istituti di credito abbiano approfittato... Banca Progetto: film, banche e calcio. Ecco le nuove carteAGI - È il 13 ottobre del 2022, in un elegante appartamento di proprietà di Alessandro Di Paolo, al civico 8 di via Eustachio Manfredi, a Roma, nella... Perché gli Usa possono bloccare le nostre carte di credito e ricattare le bancheIl 21 agosto il telefono di Nicolas Guillou ha smesso di funzionare: impossibile prenotare una corsa con Uber, un biglietto di treno, o fare un...