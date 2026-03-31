Aumenta il tetto | più risorse dal 2026

A partire dal 2026, con l’approvamento della Legge di Bilancio, viene aumentato il limite massimo delle risorse destinate al cinque per mille. Questa modifica riguarda le somme messe a disposizione per il terzo settore, prevedendo un incremento delle risorse disponibili a partire dall’anno successivo. La misura interessa le modalità di assegnazione e distribuzione di fondi destinati a enti e organizzazioni non profit.

Con la Legge di Bilancio 2026 arriva una novità significativa per il mondo del terzo settore: cresce il tetto massimo delle risorse destinate al 5x1000. A partire dal 2026, infatti, lo stanziamento complessivo passa da 525 a 610 milioni di euro annui, segnando un incremento atteso da anni da associazioni, enti di ricerca e organizzazioni di volontariato. Il 5x1000 rappresenta da tempo uno strumento fondamentale di finanziamento per migliaia di realtà che operano in ambito sociale, sanitario, culturale e sportivo. Tuttavia, negli anni il limite massimo di spesa aveva spesso impedito una piena corrispondenza tra le scelte espresse dai contribuenti e le somme effettivamente erogate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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