attaccati al tram

Da quel 27 febbraio, i tram a Milano sono stati coinvolti in un incidente grave che ha causato la morte di due persone a Porta Venezia. Da allora, le corse dei mezzi pubblici sono state oggetto di attenzione, mentre il sistema di trasporto affronta le conseguenze di quell’evento tragico. La vicenda ha suscitato numerose discussioni sulla sicurezza e sulla gestione del servizio di tram nella città.

"Se qualcosa può andare male, lo farà". La legge di Murphy sembra governare il moto dei tram milanesi da quel tragico 27 febbraio, con il deragliamento a Porta Venezia costato la vita a 2 persone. Da allora è stato un susseguirsi di incidenti, per fortuna minori ma comunque preoccupanti: gli sviamenti in Stazione Centrale e a Rozzano, il principio di incendio in zona Forlanini e, ora, la passeggera rimasta incastrata col braccio e trascinata per 40 metri. Una catena sfortunata di eventi che si presterebbero a facili strumentalizzazioni politiche, un po' come gli autobus in fiamme a Roma, se la campagna elettorale per il nuovo sindaco fosse già nel vivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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