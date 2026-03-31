Nel torneo ATP 250 di Marrakech, Mattia Bellucci ha superato il primo turno dopo aver vinto in tre set. La partita si è conclusa con una vittoria difficile contro il giocatore locale Bennani, che ha messo in difficoltà Bellucci più del previsto. La sfida è durata più del previsto, con il successo finale arrivato al terzo set.

Con tanta sofferenza, decisamente più del previsto, Mattia Bellucci si è qualificato per il secondo turno dell’ATP 250 di Marrakech. I l tennista lombardo ha sconfitto il beniamino di casa Reda Bennani, numero 555 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 dopo una battaglia pazzesca di due ore e mezza di gioco. Già ieri i tennisti marocchini sono stati protagonisti di clamorose imprese e sicuramente anche oggi Bellucci ha rischiato ed almeno è riuscito ad evitare una clamorosa sconfitta. Sicuramente sulla prestazione dell’italiano hanno inciso i 64 errori non forzati. Un numero decisamente elevato contro un avversario di rango nettamente inferiore e che ne ha commessi meno della metà (30). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Marrakech 2026, Bellucci soffre con l’idolo di casa Bennani e vince al terzo set

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