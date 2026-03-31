ATP Houston 2026 McDonald vince il derby con Brooksby Avanzano Bolt e Tirante

Nel primo turno dello U.S. Men’s Clay Court Championship 2026, si è concluso il match tra McDonald e Brooksby, con la vittoria del primo. Sono anche passati al turno successivo Bolt e Tirante. La competizione si svolge sulla superficie di terra battuta e rappresenta una tappa importante nel calendario tennistico di inizio anno.

Si apre il primo turno dello U.S. Men’s Clay Court Championship 2026 di tennis, torneo di categoria ATP 250 giocato sulla terra battuta di Houston (Stati Uniti): alle prime quattro teste di serie, già ammesse agli ottavi, si aggiungono altri cinque giocatori, usciti vincitori dagli incontri odierni, privi di italiani in campo. Primo turno Zhang Zhizhen (Cina, WC) b. Jack Pinnington Jones (Gran Bretagna, Q) 6-1 6-3 Thiago Agustín Tirante (Argentina) b. Colton Smith (Stati Uniti, WC) 6-0 6-3 Mackenzie McDonald (Stati Uniti) b. Jenson Brooksby (Stati Uniti, 8) 6-4 6-2 Alex Bolt (Australia, Q) b. Wu Yibing (Cina) 7-6 (6) 6-2 Adolfo Daniel Vallejo (Paraguay) b. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Houston 2026, McDonald vince il derby con Brooksby. Avanzano Bolt e Tirante Articoli correlati Pronostico e quote Mackenzie McDonald – Jenson Brooksby, Houston 31-03-2026Mackenzie McDonald e Jenson Brooksby inizieranno la loro avventura a Houston nella notte italiana tra lunedì e martedì con il secondo che sarà... ATP Santiago 2026, Luciano Darderi vince il derby con Andrea Pellegrino ed approda in semifinaleNel primo set Darderi tiene agevolmente la battuta, concedendo appena 4 punti in 5 turni e vincendone 14 di fila tra primo e settimo game, mentre il... ATP Delray Beach 2026, Paul vince il derby contro Tien e conquista la finaleCi sarà l’ennesimo derby americano di questa settimana nella finale dell’ATP 250 di Delray Beach.