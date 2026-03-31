L’astronauta a bordo della Stazione Spaziale Internazionale ha temporaneamente perso la capacità di parlare durante una missione. L’incidente si è verificato mentre era in attività nello spazio, senza che siano stati segnalati altri problemi di salute. I membri dell'equipaggio hanno monitorato la situazione, che si è risolta successivamente. Non sono state riportate complicazioni o conseguenze a lungo termine.

Un astronauta in missione sulla Iss ha perso momentaneamente la parola. Protagonista dell’episodio è stato Michael Fincke, dell’equipaggio Crew-11, lo scorso gennaio. L’astronauta è stato colto dal malore in modo improvviso e per circa 20 minuti è rimasto senza la capacità di parlare. Per motivi di sicurezza la missione è stata interrotta in anticipo. Astronauta perde la parola nello spazio Il rientro anticipato dell’equipaggio Le parole dell’astronauta che ha perso la parola Astronauta perde la parola nello spazio Lo stesso Michael Fincke ha ricostruito l’episodio nel corso di una intervista rilasciata ad Ap. Il malore lo ha colto il 7 gennaio, mentre a bordo della stazione spaziale internazionale (Iss) stava cenando a ridosso di una attività extraveicolare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Astronauta perde la parola nello spazio, cosa è successo a Michael Fincke mentre era a bordo dell'Iss

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