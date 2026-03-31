Un astronauta italiano effettuerà una passeggiata sulla Luna grazie a un accordo firmato con la NASA. L’intesa prevede la partecipazione di un rappresentante nazionale alle prossime missioni lunari, nel quadro di collaborazioni internazionali nello spazio. La firma dell’accordo si è svolta in presenza di rappresentanti delle agenzie spaziali coinvolte, con l’obiettivo di portare avanti progetti congiunti nel settore aerospaziale.

WASHINGTON – Un gran balzo avanti, tecnologico e umano: un astronauta italiano camminerà sulla Luna. Lo prevede l’accordo firmato oggi, 31 marzo 2026, a Washington, dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, con delega allo spazio, e dall’amministratore capo della Nasa Jared Isaacman. Lo scrive in un post su X il presidente dell’Agenzia Spaziale Italia, Teodoro Valente. “Una lunga cooperazione spaziale, oggi ancor più profonda tra Nasa e Asi – scrive Valente – porterà a realizzare un campo base sulla Luna e un astronauta italiano a camminare sulla superficie lunare”. Grazie all’accordo, infatti, il modulo abitativo italiano per la Luna Mph diventa parte integrante del programma Artemis. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Astronauta italiano camminerà sulla Luna: accordo firmato con la Nasa

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Astronauts working on the surface of the moon

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