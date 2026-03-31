Un'asta è stata avviata per l'ex mobilificio B4 a Castrocaro, con il Partito Democratico che ha dato il suo sostegno. Il sindaco della città ha dichiarato che questa operazione rappresenta un’occasione importante per lo sviluppo locale. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sui tempi di attuazione.

Il consiglio comunale riunitosi lunedì sera si è acceso attorno alla proposta di partecipazione all’asta giudiziaria per il complesso dell’ex mobilificio B4 Il sindaco Francesco Billi l'ha definita, senza troppi giri di parole, “un'opportunità strategica per Terra del Sole”. Il consiglio comunale riunitosi lunedì sera si è acceso attorno alla proposta di partecipazione all’asta giudiziaria per il complesso dell’ex mobilificio B4, in programma il prossimo 16 aprile con una base di 118 mila euro. L’area comprende due capannoni, una corte esterna e un immobile residenziale. Per il primo cittadino, “consentirebbe di guadagnare posti auto e rigenerare l'ultima porzione interna alle mura in stato di abbandono da troppi anni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Asta per l'ex mobilificio B4, Castrocaro tenta il colpo: c'è il sì del Pd. Il sindaco Billi: "Opportunità strategica"

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