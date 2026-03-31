Un nuovo capitolo si apre nel processo per l’omicidio di Charlie Kirk, il fondatore di una nota organizzazione conservatrice, ucciso nel settembre 2025 nel campus di una università nello Utah. La difesa ha presentato una contestazione alle prove balistiche fornite dall’accusa, mettendo in discussione la loro affidabilità e chiedendo una nuova analisi delle armi e dei proiettili trovati sulla scena del crimine.

Un nuovo sviluppo giudiziario sta scuotendo il caso dell’omicidio di Charlie Kirk, il fondatore di Turning Point Usa e noto attivista conservatore, ucciso il 10 settembre 2025 nel campus della Utah Valley University. Secondo documenti legali ottenuti da TMZ, la difesa di Tyler Robinson, il 22enne accusato del delitto, sostiene che il proiettile recuperato durante l’autopsia non corrisponde al fucile collegato al sospettato. Tutto da dimostrare, naturalmente, ma se la difesa riuscirà a confermare la sua tesi, si tratterebbe di una svolta clamorosa nel caso di omicidio di Kirk. “Impossibile collegare proiettile con il fucile”. Robinson è imputato di omicidio aggravato e altri sei capi d’imputazione: se condannato, rischia la pena di morte. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Assassinio di Charlie Kirk, nuovo colpo di scena: la difesa contesta le prove balistiche

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