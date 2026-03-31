Ascolti tv vince Guerrieri ma il Grande Fratello Vip sale

Il 30 marzo, i dati sugli ascolti televisivi mostrano che la serie Guerrieri ha ottenuto i risultati più alti in termini di share, mentre il Grande Fratello Vip ha registrato un aumento rispetto alle puntate precedenti. Nonostante la vittoria di Guerrieri, il reality show ha visto crescere la propria audience, confermando un incremento rispetto alle performance delle settimane precedenti.

I dati del 30 marzo assegnano la vittoria agli ascolti tv alla serie Guerrieri ma sale il Gf Vip con risultati più soddisfacenti Gliascolti tvdel 30 marzo assegnano la vittoria a Guerrieri che mostra un rialzo, bene anche ilGrande Fratello Vipche ottiene un miglioramento salendo al 16%. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv, vince Guerrieri ma il Grande Fratello Vip sale Articoli correlati Ascolti tv lunedì 30 marzo: Guerrieri, Grande Fratello Vip, Stasera a letto tardiAscolti tv lunedì 30 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 30... Ascolti tv ieri lunedì 30 marzo chi ha vinto tra Guerrieri, Grande Fratello Vip e Lo Stato delle coseLa Rai non riesce a centrare il tris nella giornata di lunedì309 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Ascolti tv, 30 marzo: 'Guerrieri' con Gassmann su Rai1 vince prime time con 3,6 mln e 21.3% di share; Ilary Blasi si libera finalmente di un avversario scomodo: chi è; Scherzi a parte, cancellata la puntata di stasera (ma Max Giusti festeggia): il motivo dello stop; ASCOLTI TV 23 MARZO 2026: VOLA LA7 TRA GUERRIERI E SCHERZI A PARTE. Ascolti tv, Guerrieri batte il Gf Vip (in crescita). Giletti vs Porro, chi ha vintoGli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 la serie Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio con Alessandro ... iltempo.it “Se lei ha il ciclo, io sono incinta. Dai su, il miracolo del Grande Fratello". Scontro durissimo al GF Vip. Alessandra Mussolini mette in dubbio Adriana Volpe, che sbotta in diretta: “Vergognati vipera”. - facebook.com facebook La quinta puntata del #GrandeFratelloVip, andata in onda ieri sera, si è rivelata particolarmente intensa. #GFVIP x.com