Nella serata di ieri, lunedì 30 marzo 2026, su Rai1 Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Stasera a Letto Tardi intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Transporter – Extreme incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza.000 spettatori (%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 GialappaShow ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori raduna.000 spettatori con il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 30 Marzo 2026

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