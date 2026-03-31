Ascolti TV | Lunedì 30 Marzo 2026 Guerrieri chiude al 21.3% Grande Fratello Vip al 16.6%

Nella serata di ieri, lunedì 30 marzo 2026, su Rai1 il film “Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio” ha registrato una share del 21,3%. Il reality “Grande Fratello Vip” ha ottenuto un ascolto del 16,6%, mentre altri programmi hanno avuto percentuali inferiori o superiori a seconda delle reti e dei generi trasmessi.

Nella serata di ieri, lunedì 30 marzo 2026, su Rai1 Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio interessa 3.601.000 spettatori pari al 21.3% di share dalle 21:50 alle 23:41. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.974.000 spettatori con uno share del 16.6% dalle 21:57 alle 1:20. Su Rai2 Stasera a Letto Tardi intrattiene 521.000 spettatori pari al 3.1%. Su Italia1 Transporter – Extreme incolla davanti al video 1.479.000 spettatori con il 7.8%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.159.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 655.000 spettatori (5%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 920.000 spettatori e il 4.7%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 853. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 30 Marzo 2026. Guerrieri chiude al 21.3%, Grande Fratello Vip al 16.6% Articoli correlati Ascolti tv lunedì 30 marzo: Guerrieri, Grande Fratello Vip, Stasera a letto tardiAscolti tv lunedì 30 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 30... Ascolti TV | Lunedì 16 Marzo 2026. Guerrieri vince col 22.4% (3,5 mln), Scherzi a Parte cala al 21.1% (2,6 mln)Nella serata di ieri, lunedì 16 marzo 2026, su Rai1 Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio interessa 3. Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Grande Fratello Vip, la puntata ‘anticipata’: dopo il ritiro un altro eliminato, pressioni su Todaro. Sondaggi e cosa vedremo stasera; Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 30 marzo: tensioni, sorprese e una nuova eliminazione; Stasera torna il Grande Fratello Vip 2026: chi rischia di lasciare la Casa?; Grande Fratello Vip, salta la puntata di martedì: perché e quando va in onda. Ascolti tv lunedì 30 marzo: Guerrieri, Grande Fratello Vip, Stasera a letto tardiAscolti tv 30 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it La quinta puntata del #GrandeFratelloVip, andata in onda ieri sera, si è rivelata particolarmente intensa. #GFVIP x.com Al Grande Fratello Vip il rapporto tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro si fa sempre più stretto. - facebook.com facebook