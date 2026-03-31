La Rai non riesce a centrare il tris nella giornata di lunedì309 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato sia in prima serata, con Guerrieri che batte Grande Fratello Vip, e con L’Eredità di Marco Liorni che ha la meglio su Caduta libera di Max Giusti. Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna in access prime time batte invece Affari Tuoi di Stefano De Martino. In prima serata bene anche Transporter (Italia1) seguito da Lo Stato delle cose (Rai3), GialappaShow (tv8), Quarta Repubblica (Rete4), La Torre di Babele (La7), Stasera a letto tardi (Rai2) e Il collezionista di ossa (Nove). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri lunedì 30 marzo chi ha vinto tra Guerrieri, Grande Fratello Vip e Lo Stato delle cose

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