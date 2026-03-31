Bene la fiction. Nella serata di ieri, lunedì 30 marzo 2026, su Rai1 Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio coinvolge 3.601.000 spettatori pari al 21.3% di share dalle 21:50 alle 23:41. Poi, in onda suu Canale5 Grande Fratello Vip ottiene 1.974.000 spettatori con uno share del 16.6%. Su Rai2 Stasera a Letto Tardi si ferma a 521.000 spettatori pari al 3.1%. Su Italia1 Transporter – Extreme ottiene 1.479.000 spettatori con il 7.8%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.159.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 655.000 spettatori (5%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 920.000 spettatori e il 4.7%. Su Tv8 GialappaShow registra 853. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 30 marzo 2026

Articoli correlati

Ascolti TV 30 Marzo 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 30 Marzo 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri lunedì 30 Marzo 2026.

Ascolti tv, i dati del 2 marzo 2026Nella serata di ieri, lunedì 2 marzo 2026, su Rai1 Ulisse – Versailles in piano sequenza porta a casa ben 3.

Imma Tataranni domina gli ascolti e distrugge Chi Vuol Essere Milionario: finale shock al 24,5%!

Altri aggiornamenti

Discussioni sull' argomento Ascolti tv ieri giovedì 26 marzo chi ha vinto tra Italia, Splendida Cornice, Pechino Express e Piazzapulita; Ascolti Tv ieri 24 marzo: il Grande Fratello Vip non si rialza, Lino Guanciale saluta (e vince), Floris da sogno; Ascolti TV 27 marzo 2026, stravince The Voice Generations (24%), cala Grande Fratello Vip (14.8%): i dati Auditel; Ascolti tv del 20 marzo, Ilary Blasi col GF Vip si scontra con Antonella Clerici.

Ascolti tv 30 marzo: l’ultima puntata di Guerrieri contro il GFVip e il debutto del GialappaShow: dati in aggiornamentoLa sfida degli ascolti tv nella prima serata di lunedì 30 marzo. Su Rai1 è andata in onda l’ultima puntata della fiction Guerrieri-La regola dell’equilibrio, mentre su Canale 5 continua l’appuntamento ... fanpage.it

Anche ieri ottimi ascolti per Che Tempo Che Fa sul Nove, con 1,6 milioni di telespettatori e l’8,1% di share, con un picco al 9%, confermandosi sul podio dei programmi più visti. Con 11 milioni di visualizzazioni e 300 mila interazioni, si conferma il programma t facebook

Ascolti fantastici su Sky per Sinner-Lehecka: oltre 700 mila per il successo dell'azzurro x.com