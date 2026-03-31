Ascolti TV di lunedì 30 Marzo 2026 | Guerrieri Vs GF Vip Tiene Bene

Lunedì 30 marzo 2026, gli ascolti televisivi hanno mostrato una netta superiorità di Rai1 con il programma Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio, che ha registrato circa 3 milioni di telespettatori nella prima serata. Canale 5, invece, ha trasmesso il Grande Fratello Vip, mantenendo un buon livello di audience ma senza raggiungere i numeri della rete pubblica.

Gli ascolti tv di lunedì 30 marzo 2026: Rai1 con Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio ha catturato 3.601.000 spettatori e il 21.3% di share dalle 21:50 alle 23:41.Canale5 ha seguito con Grande Fratello Vip a 1.974.000 telespettatori e 16.6% dalle 21:57 alle 1:20.Rai2 (Stasera a Letto Tardi) ha registrato 521.000 (3.1%), Italia1 (Transporter – Extreme) 1.479.000 (7.8%), Rai3 (Lo Stato delle Cose) 1.159.000 (7.6%), Rete4 (Quarta Repubblica) 655.000 (5%), La7 (La Torre di Babele) 920.000 (4.7%), Tv8 (GialappaShow) 853.000 (5.6%), Nove (Il collezionista di ossa) 374.000 (2.3%). Rai1 ha convinto con Cinque Minuti (4.268.000, 21.3%) e Affari Tuoi (5. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

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