Ascolti TV 31 Marzo 2026 | i dati Auditel della prima serata

I dati Auditel relativi alla prima serata di ieri, martedì 31 marzo 2026, sono stati diffusi questa mattina. Le rilevazioni riguardano le performance di ascolto delle principali trasmissioni trasmesse sui canali televisivi italiani. Le cifre ufficiali forniscono un quadro dettagliato delle preferenze degli spettatori durante le ore serali.

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