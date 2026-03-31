Ascolti tv 30 marzo | l'ultima puntata di Guerrieri contro il GFVip e il debutto del GialappaShow | dati in aggiornamento

Nella prima serata di lunedì 30 marzo, la programmazione televisiva ha visto la conclusione dell'ultima puntata della fiction su Rai1 e il proseguimento del reality su Canale 5. Contestualmente, è andato in onda il debutto del nuovo show di Gialappa's, mentre i dati di ascolto sono ancora in fase di aggiornamento.

La sfida degli ascolti tv nella prima serata di lunedì 30 marzo. Su Rai1 è andata in onda l'ultima puntata della fiction Guerrieri-La regola dell'equilibrio, mentre su Canale 5 continua l'appuntamento con il Grande Fratello Vip. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati ASCOLTI TV 30 MARZO 2026: GUERRIERI, GFVIP, TORNA IL GIALAPPASHOWASCOLTI TV 30 MARZO 2026 • LUNEDÌ • Gli ascolti tv di lunedì 30 marzo 2026 con il finale di stagione di Guerrieri, una nuova puntata del Grande... Ascolti tv 19 marzo, chi ha vinto tra ultima di Don Matteo e Forbidden Fruit: i dati in aggiornamentoI dati Auditel in aggiornamento dell'ultima puntata di Don Matteo 15 su Rai 1 e di Forbidden Fruit su Canale5. Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Ascolti tv ieri 29 marzo, chi ha vinto tra 'Imma Tataranni' e 'Chi vuol essere milionario'?; Ascolti Tv ieri (29 marzo): finale col botto per Imma Tataranni, Gerry Scotti e a picco; Ascolti tv, De Martino accelera mentre Scotti... Chi vince tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna? I dati Auditel dell'access prime time; Ascolti tv, Amici trionfa (grazie a Zendaya, Robert Pattinson e Belen), Canzonissima in forte calo. Ascolti tv 30 marzo: l’ultima puntata di Guerrieri contro il GFVip e il debutto del GialappaShow: dati in aggiornamentoLa sfida degli ascolti tv nella prima serata di lunedì 30 marzo. Su Rai1 è andata in onda l’ultima puntata della fiction Guerrieri-La regola dell’equilibrio, mentre su Canale 5 continua l’appuntamento ... fanpage.it Anche ieri ottimi ascolti per Che Tempo Che Fa sul Nove, con 1,6 milioni di telespettatori e l’8,1% di share, con un picco al 9%, confermandosi sul podio dei programmi più visti. Con 11 milioni di visualizzazioni e 300 mila interazioni, si conferma il programma t - facebook.com facebook Ascolti fantastici su Sky per Sinner-Lehecka: oltre 700 mila per il successo dell'azzurro x.com