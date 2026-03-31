ASCOLTI TV 30 MARZO 2026 | GUERRIERI 21,3% GFVIP 16,6% TORNA IL GIALAPPASHOW 5,6%

Nella serata di lunedì 30 marzo 2026, gli ascolti televisivi hanno visto la conclusione della stagione di Guerrieri con una quota di 21,3%, mentre il Grande Fratello Vip ha registrato il 16,6%. Il GialappaShow è tornato in onda, raggiungendo il 5,6% di share. Questi dati si riferiscono alle fasce orarie serali e sono stati diffusi ufficialmente da un ente di rilevazione.

ASCOLTI TV 30 MARZO 2026 • LUNED Ì •. Gli ascolti tv di lunedì 30 marzo 2026 con il finale di stagione di Guerrieri, una nuova puntata del Grande Fratello Vip e il ritorno del GialappaShow. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Meteo – x L’Eredità – 3086 24.20 L’Eredità – 4343 27.50 Tg1 – x Cinque Minuti – 4268 21.30 Affari Tuoi – 5111 23.50 Guerrieri: La Regola dell’Equilibrio – 3601 21. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 30 MARZO 2026: GUERRIERI (21,3%), GFVIP (16,6%), TORNA IL GIALAPPASHOW (5,6%) Articoli correlati ASCOLTI TV 30 MARZO 2026: GUERRIERI, GFVIP, TORNA IL GIALAPPASHOWASCOLTI TV 30 MARZO 2026 • LUNEDÌ • Gli ascolti tv di lunedì 30 marzo 2026 con il finale di stagione di Guerrieri, una nuova puntata del Grande... Leggi anche: Ascolti tv 30 marzo: l’ultima puntata di Guerrieri contro il GFVip e il debutto del GialappaShow: dati in aggiornamento Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Ascolti tv ieri 29 marzo, chi ha vinto tra 'Imma Tataranni' e 'Chi vuol essere milionario'?; Ascolti Tv ieri (29 marzo): finale col botto per Imma Tataranni, Gerry Scotti e a picco; Ascolti tv, De Martino accelera mentre Scotti... Chi vince tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna? I dati Auditel dell'access prime time; Ascolti tv, Amici trionfa (grazie a Zendaya, Robert Pattinson e Belen), Canzonissima in forte calo. Ascolti tv 30 marzo: l’ultima puntata di Guerrieri contro il GFVip e il debutto del GialappaShow: dati in aggiornamentoLa sfida degli ascolti tv nella prima serata di lunedì 30 marzo. Su Rai1 è andata in onda l’ultima puntata della fiction Guerrieri-La regola dell’equilibrio, mentre su Canale 5 continua l’appuntamento ... fanpage.it Anche ieri ottimi ascolti per Che Tempo Che Fa sul Nove, con 1,6 milioni di telespettatori e l’8,1% di share, con un picco al 9%, confermandosi sul podio dei programmi più visti. Con 11 milioni di visualizzazioni e 300 mila interazioni, si conferma il programma t - facebook.com facebook Ascolti fantastici su Sky per Sinner-Lehecka: oltre 700 mila per il successo dell'azzurro x.com