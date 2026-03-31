Artigianato Marche | dati 2025 e previsioni 2026 a Macerata

Domani, martedì 31 marzo 2026, l’Università di Macerata organizzerà un evento dedicato all’artigianato nelle Marche, presentando i dati relativi all’anno 2025 e le previsioni per il 2026. L’incontro si svolgerà in una sede universitaria e coinvolgerà rappresentanti del settore e analisti economici. Verranno condivise informazioni su produzione, occupazione e tendenze del comparto artigianale nella regione.

Domani, martedì 31 marzo 2026, l’Università di Macerata ospiterà un momento cruciale per comprendere lo stato dell’economia locale. L’Ente bilaterale per l’artigianato nelle Marche presenterà i dati aggiornati sul settore, offrendo una fotografia precisa del secondo semestre 2025 e le proiezioni per la prima metà del 2026. Questo incontro si terrà nella sala conferenza del Dipartimento di Economia e Diritto in piazza Strambi, coinvolgendo direttamente i principali attori istituzionali e sindacali della regione. L’appuntamento è coordinato da Cinzia Marincioni, direttrice dell’Ebam, e vedrà la partecipazione del rettore John Mc Court e della direttrice Elena Cedrola. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Artigianato Marche: dati 2025 e previsioni 2026 a Macerata Articoli correlati Marche 2025: Macerata vola, Ascoli crollaIl tessuto economico delle Marche nel 2025 mostra una crescita complessiva dell’1,1% nell’occupazione, superando la media nazionale dello 0,8%. Export Marche 2025: crollo a Ascoli, resilienza a MacerataL’anno 2025 si chiude per l’economia marchigiana con un saldo negativo, segnando una flessione complessiva delle esportazioni del 7,6% rispetto... Mutui nelle Marche, che anno è stato il 2025? Come si preferisce comprare casa: i datiAncona, 21 gennaio 2026 — Comprare casa nelle Marche nel 2025 è tornato a essere un obiettivo concreto per molte famiglie.