Arriva il primo pianoforte pubblico nel Municipio I | chiunque potrà suonarlo

Nel Municipio I di Roma sarà installato un pianoforte pubblico accessibile a tutti. La presenza dello strumento mira a rendere gli spazi urbani più vivaci e aperti alle iniziative dei cittadini. La posizione esatta e la data di installazione non sono ancora state comunicate ufficialmente. La novità si inserisce nel tentativo di promuovere l’uso condiviso di aree pubbliche attraverso strumenti culturali.

A Roma, nel cuore del Municipio I, sta per arrivare una piccola novità destinata a cambiare il modo di vivere gli spazi urbani: un pianoforte pubblico a disposizione dell’intera cittadinanza. Si tratta di un’iniziativa che promette di trasformare un luogo quotidiano in un punto di incontro aperto alla musica, al quale chiunque potrà fermarsi, sedersi e suonare liberamente. O magari, anche semplicemente ad ascoltare. A Roma, nel Municipio I, arriva un pianoforte pubblico. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’arrivo del primo pianoforte pubblico del Municipio I si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione e valorizzazione degli spazi urbani nel cuore di Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it Articoli correlati Leggi anche: Roma, primo pianoforte pubblico del I Municipio A Grassina arriva il primo cohousing pubblico per gli anziani. Nascerà in un’ex scuolaIl sindaco di Bagno a Ripoli, Pignotti: “Sarà un condominio contro la solitudine degli anziani, uno dei primi a livello nazionale” A Grassina arriva... Gianluca Cristofaro è il vincitore del Premio delle Arti 2025 sezione Pianoforte Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Sito Istituzionale | Municipio I, arriva il primo pianoforte pubblico; Alla Casa della Musica arriva il vincitore del Concorso Internazionale Premio Crescendo 2025; Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali [AGGIORNATO]; Altro prestigioso premio per l’enfant prodige Salvatore Saudino. Roma, al Municipio I arriva il primo pianoforte pubblico: inaugurazione il 31 marzoUn C. Bechstein del 1895 restaurato e messo a disposizione dei musicisti a Lungotevere Pierleoni Un pianoforte storico aperto alla città. Martedì 31 marzo alle ore 11, nell’atrio di ingresso di Lungot ... liberoreporter.it Ristorazione del futuro: a Sottomarina arriva il robot che prende le ordinazioni Giovedì 2 aprile alle ore 12:00, al ristorante pizzeria Pizza Resort (viale Ionio 56), debutta una delle prime applicazioni di robotica collaborativa con interazione vocale avanzata nel - facebook.com facebook Israele, pena di morte per i terroristi palestinesi. E su Pizzaballa arriva il dietrofront x.com