Arresto Santamaria Altrabenevento attacca | Ora indagini su nomine e assunzioni

È stato eseguito un arresto nei confronti di una persona coinvolta in un'inchiesta giudiziaria. L'organizzazione politica Altrabenevento ha diffuso una nota stampa in cui chiede che siano avviate indagini anche sulle nomine e le assunzioni effettuate nelle amministrazioni pubbliche. La notizia è stata pubblicata in un breve comunicato di circa due minuti di lettura.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Gabriele Corona, movimento “Altrabenevento è possibile”. “Gennaro Santamaria, potente dirigente al Personale del Comune di Benevento e Capo di Gabinetto del sindaco Clemente Mastella è stato arrestato perché ha costretto un geometra a versargli 4.000 euro per sbloccare una pratica edilizia. L’interessato con coraggio ha denunciato le illecite pretese del dirigente e d’accordo con i Carabinieri ha consegnato il denaro segnato. Il nuovo Procuratore della Repubblica di Benevento, nominato dal CSM convinto che Benevento sia “città tranquilla”, appena insediato il 20 marzo aveva annunciato un impegno particolare per la lotta al traffico di droga ed invece è ora alle prese con un clamoroso caso di concussione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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