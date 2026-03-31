Un dirigente del comune di Benevento è stato arrestato in flagranza di reato mentre riceveva una tangente di 4.000 euro. L’operazione è stata condotta dalle forze dell’ordine, che hanno eseguito l’arresto nelle prime ore del mattino. La vicenda riguarda il capo di gabinetto di un ex ministro, attualmente sotto indagine per presunti illeciti legati alla corruzione.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Si tratta di Gennaro Santamaria, fermato dai carabinieri dopo la denuncia sporta da un libero professionista. A casa sua sono state sequestrate mazzette di banconote e orologi di valore Un dirigente del comune di Benevento è stato arrestato in flagranza di reato mentre intascava una tangente di 4.000 euro. L'accusa nei suoi confronti è di concussione. L'operazione è scattata dopo la denuncia sporta da un libero professionista, amministratore di una società di progettazione locale, che ha portato i carabinieri a fermare Gennaro Santamaria, 63enne capo di gabinetto del sindaco Clemente Mastella. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Arrestato capo di gabinetto di Mastella: intascava tangente da 4.000 euro

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