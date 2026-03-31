Arezzo i giardini ritrovati ma non per tutti | panchine anti-umanità

Arezzo torna a mostrare i Giardini del Porcinai, che sono stati riaperti dopo lavori di ristrutturazione. Tuttavia, alcune panchine sono state posizionate con uno stile che impedisce alle persone di sedersi, creando discussioni tra cittadini e amministratori. La riapertura ha suscitato reazioni diverse, con alcuni che criticano le scelte estetiche e funzionali delle nuove installazioni.

Arezzo, 31 marzo 2026 – Arezzo, «i giardini ritrovati ma non per tutti: panchine “anti-umanità ” ai Giardini del Porcinai». La nota di Luciano Vaccaro AVS Arezzo 2020. «Ad Arezzo tornano a vivere i Giardini del Pietro Porcinai, lungo l’asse di Viale Cittadini, in un’area strategica anche per la vicinanza alla stazione ferroviaria. Un intervento atteso, presentato con enfasi e accompagnato dalla promessa di restituire alla città uno spazio di socialità, verde e accoglienza. Eppure, ciò che emerge dalla riapertura lascia spazio a più di una perplessità. Un tempo i giardini erano luoghi vivi: famiglie, anziani, bambini li attraversavano, li abitavano, li rendevano il cuore pulsante della quotidianità urbana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Arezzo, i giardini ritrovati ma non per tutti: panchine “anti-umanità”» Articoli correlati Leggi anche: Ramadan, da Prato a Roma tutti in preghiera islamica tra giardini della diocesi e piazze concesse. Ma c’è chi dice no (video) Arezzo, arrestato 25enne per spaccio nei giardini del Campo di MarteLa Polizia di Stato ha arrestato un cittadino gambiano di 25 anni con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ai sensi... Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Arezzo, i giardini ritrovati ma non per tutti: polemica sulle panchine anti clochard; Arezzo, i giardini ritrovati ma non per tutti: panchine anti-umanità; Giardini nuovi, regole nuove: la sosta è concessa (ma non troppo); A San Zeno di Arezzo la sindrome è da odor di pesce marcio. Conclusi i lavori di riqualificazione dei Giardini Porcinai: riapertura ufficiale alla cittadinanzaSi sono conclusi i lavori di riqualificazione dei Giardini Porcinai, che vengono oggi restituiti alla cittadinanza completamente rinnovati, più accessibili, sostenibili e valorizzati dal punto di vist ... msn.com Buonanotte Arezzo! - facebook.com facebook Ad #Arezzo per sostenere la candidatura di Marco Donati sindaco. Col suo cursus honorum, Marco ha già dimostrato di saper amministrare, conosce la sua città e ha deciso di scendere in campo non contro qualcuno ma per realizzare qualcosa: più sicurezza, x.com