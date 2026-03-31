A Arezzo, lungo via Magellano, sono stati trovati pacchi di pasta e altri alimenti donati dalla Comunità Europea abbandonati sul marciapiede, fuori dai bidoni della spazzatura. La merce, destinata a chi ha bisogno, è stata gettata via senza alcuna cura, suscitando reazioni di sorpresa e sdegno tra i residenti. La scoperta è avvenuta in un punto nevralgico della zona, vicino a contenitori per i rifiuti.

Oh ma qui s’è passato il segno, eh. In via Magellano ad Arezzo succede una roba che fa proprio girà le scatole: pacchi di pasta, roba data dalla Comunità Europea a chi un c’ha da mangià, buttati sul marciapiede, fuori dai bidoni, come fosse spazzatura qualsiasi. Ma si scherza o si fa sul serio? La denuncia arriva dalla consigliera comunale Mery Cornacchini, e le immagini parlano da sole: pacchidi pasta lasciati lì sul marciapede, accanto ai cassonetti, manco qualcuno avesse fatto pulizia di casa. E invece no, quella è roba che dovrebbe finire sulle tavole di chi fatica ad arrivare a fine mese, gente che conta i centesimi per fa’ la spesa. Questi prodotti arrivano tramite programmi europei come il FEAD, mica noccioline: servono per aiutà famiglie in difficoltà, distribuiti da associazioni come Caritas, Banco Alimentare e Croce Rossa. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, cibo per chi ha fame buttato via: roba da far girare le scatole!

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