Aprile in musica a Novara | dal Festival Fiati alla Misa Tango con Martín Palmeri

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Il Conservatorio "Guido Cantelli" si conferma il cuore pulsante della cultura novarese con un mese di aprile 2026 ricchissimo di appuntamenti. Tra didattica d'eccellenza e grandi esecuzioni dal vivo, il Festival Fiati, la rassegna Alt(r)i Percorsi e le Super Academy porteranno in città solisti di fama mondiale e giovani talenti da tutta Europa. Éric Aubier, iniziato giovanissimo lo studio della tromba, ha vinto numerosi premi e, dal 1995, ha iniziato la carriera solistica e didattica. Ha suonato in 25 Paesi diretto dai più grandi direttori, con una particolare attenzione al Giappone Paese nel quale è stato più volte regolarmente invitato per concerti e masterclass. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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