Aprile del 2026 si presenta con un clima variabile, caratterizzato da piogge improvvise e momenti di freddo intermittente. Durante questo mese si celebrano diverse ricorrenze, tra cui la Pasqua, accompagnate da tradizioni e proverbi legati alla stagione. Le temperature e il meteo cambiano frequentemente, influenzando le attività quotidiane e le festività in programma.

Nel mese di aprile la sensazione che la bella stagione sia finalmente in arrivo diventa tangibile, anche se i rovesci di pioggia e i colpi di freddo a volte sanno modificare all’improvviso il meteo della giornata. Dopo l’ equinozio di primavera, la luce cresce ogni giorno un po’ di più: nell’aria tornano a ronzare i primi bombi e la natura entra in una fase di pieno risveglio. Grazie alle ultime piogge a breve le sfumature cromatiche dei boschi esploderanno, sature di verde. È un mese di transizione, in cui convivono ancora instabilità meteorologica e segnali di cambiamento. Da dove viene il nome aprile. La parola evoca, in lingua latina, il verbo aperire, “aprire”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Aprile, il calendario 2026: tradizioni, proverbi e curiosità. Pasqua e altre ricorrenze

Articoli correlati

Vacanze di Pasqua 2026, scuole chiuse a Milano e Lombardia dal 2 al 7 aprile: il calendarioQuest’anno la Pasqua si celebrerà il 5 aprile: le scuole di Milano e di tutta la Lombardia rimarranno chiuse per le vacanze a partire dal 2 aprile...

Proverbi e tradizioni del mese marzo. Il mito di Persefone e il ritorno della primaveraLa primavera è nell’aria e già all’inizio del mese di marzo è impossibile non percepire il cambiamento, a partire dalla luce.

Una selezione di notizie

Discussioni sull' argomento Calendario di aprile 2026: tutte le date, festività e ponti del mese; Calendario parlamentare della settimana dal 30 marzo 3 aprile 2026 - ANCE; Piano di prevenzione con autovelox, telelaser e postazioni fisse: i calendari del mese di aprile 2026; Le corse più importanti della stagione: date e vincitori.

Scioperi aprile, il calendario: bus, treni, aerei, scuola e uffici pubblici. Date e orari di un mese di fuocoScioperi, aprile 2026 si presenta come un mese meno congestionato rispetto a marzo sul fronte delle agitazioni sindacali, ma ... msn.com

La sperimentazione parte mercoledì 1 aprile con 8 pediatri - facebook.com facebook

Da mercoledì 1° a lunedì 6 aprile torna l’appuntamento con “Pasqua nei Musei”, un fitto programma di aperture straordinarie, visite guidate, laboratori e attività didattiche gratuite nei musei civici e aree archeologiche di Roma Capitale. info ow.ly/bYbR50YA x.com