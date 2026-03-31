È stato inaugurato il nuovo centro sanitario materno-infantile a Gitega, nel Burundi, il paese più povero del mondo. L'apertura del centro ha portato alla nascita del primo bambino all’interno della struttura, che si trova nella capitale del paese. La realizzazione di questa struttura rappresenta un passo importante per il settore sanitario locale, che mira a migliorare i servizi per madri e bambini.

Il centro sanitario materno infantile di Gitega, in Burundi (il Paese più povero del mondo) è stato ufficialmente aperto ed è nato il primo bimbo. È diventato realtà il progetto del Sermit (Servizio missionario di Tolentino), in collaborazione con il Sermir (Servizio missionario Redentore Recanati), realizzato grazie alla solidarietà di imprese, cittadini, dottori. "Le vicissitudini e la povertà del Paese mette tutti a dura prova – spiega la presidente del Sermit Anna Andreani –. Ma suor Stephanie Ntirabamba (nella foto con la mamma e il nuovo arrivato) e la sua comunità di suore francescane sono pronte a raggiungere l’obiettivo prefissato. Con gioia il Sermit e il Sermir accolgono questa nuova vita come un messaggio di positività e speranza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aperto centro sanitario e nato il primo bimbo col Sermit in Burundi

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