Il 30 marzo 2026 si è svolto a Lucca un incontro tecnico sulla sicurezza dell'acqua ad Antraccoli, in seguito alla presenza di un sospetto di tetraidrotiofene nei pozzi della zona. Durante la riunione, il sindaco e l’assessora hanno sottolineato l’importanza di un coordinamento tra Arpat, il Comune di Capannori e le forze dell’ordine. Arpat ha annunciato di aver ampliato la mappa del rischio relativo a questa contaminazione.

Il lunedì 30 marzo 2026 ha riunirsi a Lucca un tavolo tecnico dedicato alla sicurezza idrica di Antraccoli, dove il sindaco Mario Pardini e l’assessora Cristina Consani hanno ribadito la necessità di un coordinamento stretto tra Arpat, Comune di Capannori e le forze dell’ordine. La priorità assoluta resta la tutela della salute pubblica attraverso analisi continue e trasparenza verso i cittadini coinvolti. L’incontro operativo ha permesso di condividere dati aggiornati sulle verifiche in corso riguardo ai pozzi privati contaminati da tetraidrotiofene, confermando che l’attività di monitoraggio non si è mai fermata nonostante le polemiche sorte sulla stampa locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Antraccoli: tetraidrotiofene nei pozzi, Arpat allarga la mappa del rischio

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