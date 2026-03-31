Ansia per Hana 15 anni | non arriva a scuola e sparisce Potrebbe essere a Milano

Da venerdì scorso, i genitori di una ragazza di 15 anni non hanno più avuto contatti con lei. La giovane, residente a Forlì, non si è presentata a scuola e non risponde al telefono. Si ipotizza che possa trovarsi a Milano, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La famiglia ha segnalato la scomparsa alle autorità competenti.

Non si hanno più sue notizie da venerdì scorso. Sono giorni di apprensione per i genitori di Hana, 15enne allontanatasi da Forlì. La scomparsa è stata segnalata dall'associazione Penelope Italia, che si occupa, come si legge nel portale, di “accogliere, sostenere e accompagnare chi si trova improvvisamente a vivere l’assenza inspiegabile di una persona cara”. Secondo quanto segnalato dai familiari nella denuncia, l'adolescente si sarebbe fatta accompagnare alla fermata dell'autobus per andare a scuola, ma non è mai arrivata in classe. L'ultima geolocalizzazione del telefono fa pensare che possa trovarsi a Milano, ma dal giorno della scomparsa il cellulare risulta spento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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