Annullata condanna per il noto ras Gennaro Morgillo

La Corte d’Appello di Napoli ha annullato la condanna nei confronti di un noto soggetto, noto per essere considerato un esponente di spicco nel suo settore. La decisione è arrivata dopo aver esaminato le argomentazioni presentate dall’avvocato difensore, che avevano portato all’annullamento della precedente sentenza. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario che si è concluso con questa nuova disposizione.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Corte D’Appelo di Napoli, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci, ha annullato la sentenza di condanna emessa in primo grado dal Tribuanle di Santa Maria Capua Vetere nei confronti del noto ras Gennaro Morgillo, 37 anni di San Felice a Cancello, per il reato di frode assicurativa. In particolare il ras denunciava un sinistro stradale avvenuto in Durazzano (Bn) rappresentandone una dinamica artata. Nella specie attribuiva in via esclusiva la responsabilità del sinistro al conducente dell’altro veicolo coinvolto, costretto a sottoscrivere un CID falso nel contenuto. Il quale, poi, sporgeva querela per... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Annullata condanna per il noto ras Gennaro Morgillo Articoli correlati Frode assicurativa dopo un incidente stradale, annullata la condanna per rasLa Corte d’Appello di Napoli ha annullato la condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di Gennaro... Cassazione: condanna annullata, l’imputato non sapeva del processoLa Corte di Cassazione ha annullato una condanna per tentato furto a carico di un 46enne di Pontedera, stabilendo che l’imputato non era stato... Altri aggiornamenti su Gennaro Morgillo Temi più discussi: S. Felice a Cancello (CE). Frode assicurativa, condanna annullata per il noto ras Gennaro Morgillo: grazie all'avv. Fucci; Annullata condanna per il noto ras Gennaro Morgillo; Frode assicurativa dopo un incidente stradale, annullata la condanna per ras; Benevento, intervento riuscito per Dino Mehic: operato per Sport Hernia bilaterale. SAN FELICE A CANCELLO - Annullata condanna per il noto ras Gennaro Morgillo13:16:49 La Corte D’Appelo di Napoli, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci, ha annullato la sentenza di condanna emessa in primo grado dal Tribuanle di Santa Maria Capua Vetere nei confron ... casertafocus.net S. Felice a Cancello (CE). Frode assicurativa, condanna annullata per il noto ras Gennaro Morgillo: grazie all’avv. FucciAccogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci, (nella foto) la Corte d’Appello di Napoli ha annullato la sentenza di condanna emessa in primo grad ... teleradio-news.it Accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci, (nella foto) la Corte d’Appello di Napoli ha annullato la sentenza di condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti del noto ras Gennaro Morgillo, 37 anni di San Felice - facebook.com facebook