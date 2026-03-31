Il 31 marzo segna il sedicesimo compleanno di Andrea, il figlio di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, nato nel 2010. L’artista ha condiviso sui social un messaggio dedicato a lui, scrivendo che sarà sempre il suo bambino. La cantante ha pubblicato una foto e ha scritto parole affettuose rivolte al figlio in occasione della ricorrenza.

Come vola il tempo. Anna Tatangelo festeggia una data speciale: il 31 marzo è il compleanno del figlio Andrea, nato dall’amore con Gigi D’Alessio nel 2010. Un traguardo importante quello dei 16 anni, che la cantante ha deciso di celebrare con un post su Instagram, in cui ha condiviso alcune foto con il figlio e una breve ma dolce dedica per il suo “bambino”. La dedica di Anna Tatangelo per il figlio Andrea D’Alessio. Questa ricorrenza arriva in un momento magico per l’artista originaria di Sora. Con la nascita della piccola Beatrice lo scorso 3 gennaio, la seconda figlia nata dall’amore con il compagno Giacomo Buttaroni, la vita di Anna Tatangelo è entrata in una nuova fase, regalandole la gioia di una famiglia che si allarga e si riempie di ulteriore amore. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anna Tatangelo celebra i 16 anni del figlio Andrea: “Sarai sempre il mio bambino”

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