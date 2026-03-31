Anita Radaelli, atleta originaria di Monza, gioca nella squadra di pallanuoto dell’Università Marist di Poughkeepsie, negli Stati Uniti. La squadra ha concluso la stagione regolare del campionato Metro Atlantic Athletic Conference con una vittoria contro una squadra di Lexington. La partita ha segnato il finale della competizione regolare, confermando il successo della formazione nel torneo.

La monzese Anita Radaelli (foto) protagonista della pallanuoto americana. La squadra Marist Athletics, dell’Università Marist di Poughkeepsie, ha vinto la stagione regolare del campionato universitario Metro Atlantic Athletic Conference, aggiudicandosi l’ultima partita a Lexington. Determinanti sono stati i tre gol segnati da Anita Radaelli, che frequenta il terzo anno di Biochimica. Dopo aver vinto la stagione, le Red Foxes si presentano all’ultimo atto di una stagione meravigliosa con un record di 8 vittorie e zero sconfitte. Anita è partita da Monza tre anni fa con una borsa di studio sportiva per la Mount Saint Mary’s University di Emmitsburg, nel Maryland, avendo tutte le carte in regola per eccellere nella pallanuoto, oltre che una media alta al liceo sportivo Sant’Elia di Cantù. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Anita è la regina della pallanuoto a stelle e strisce

Articoli correlati

Leggi anche: Anagni, anziano investito sulle strisce in viale Regina Margherita portato in ospedale

Un’amicizia a stelle e strisce. Consegnate le benemerenze civiche ai discendenti degli emigratiIn occasione di un collegamento video con gli Stati Uniti sono state consegnate le benemerenze civiche a cinque cittadini americani che si sono...

Approfondimenti e contenuti

Discussioni sull' argomento Anita è la regina della pallanuoto a stelle e strisce; Rieti Regina delle Altezze: pioggia d’Oro e Titoli per la BB Pole & Aerial Academy Rieti.

Anita è la regina della pallanuoto a stelle e strisceLa monzese Anita Radaelli (foto) protagonista della pallanuoto americana. La squadra Marist Athletics, dell’Università Marist di Poughkeepsie, ha vinto ... msn.com