Ogni anno, i cittadini di Modena spendono circa 100 milioni di euro per prodotti e servizi legati agli animali domestici. Negli ultimi dieci anni, il numero di imprese operanti nel settore è raddoppiato, secondo un’indagine condotta dall’ufficio studi di Lapam Confartigianato. La pet economy nella provincia continua a crescere e coinvolge un numero crescente di attività commerciali.

Un'indagine realizzata dall'ufficio studi Lapam Confartigianato fa luce sulla pet economy che, anche nella provincia di Modena, gioca un ruolo sempre più significativo. Nel 2024 la spesa delle famiglie modenesi per prodotti e servizi per gli animali da compagnia, come alimenti, prodotti veterinari e per la toelettatura, collari, guinzagli, cucce, addestramento e servizi di pensione e di ospitalità, ammonta a quasi 100 milioni di euro complessivamente. A fronte di una sempre maggiore attenzione ai nostri amici pelosi e non, anche a Modena e provincia sono cresciute le imprese del settore della pet economy. Nel dettaglio, mostrano... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Animali, ogni anno i modenesi spendono 100 milioni di euro. Imprese raddoppiate in un decennio

Articoli correlati

Leggi anche: Cura degli animali Imprese quasi raddoppiate

Maltempo, 100 milioni di euro stanziati dalla Baps per famiglie e imprese colpiteA seguito dei gravi danni provocati dal ciclone 'Harry', che tra il 19 e il 20 gennaio ha interessato ampie aree della Sicilia orientale, Baps ha...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Animali, ogni anno i modenesi spendono 100 milioni di euro. Imprese raddoppiate in un decennio; Basta allevamenti intensivi, al via la petizione per una nuova zootecnia; Scoiattoli svapanti e squali cocainomani? Non è uno scherzo; Un diritto non è un privilegio. Perché avere cani o gatti non deve essere una cosa da ricchi.

Ospedale degli animali. Dai lupi ai rettili, Ogni anno visitiamo 5-6mila pazientiPisa, 16 gennaio 2026 – Un servizio attivo 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno che garantisce l’assistenza a tutti, dai codici rossi, pazienti critici, a quelli blu, non urgenti (su appuntamento). lanazione.it

Video appello di artisti contro i botti di Capodanno, 'migliaia di animali muoiono'Un appello contro i botti di Capodanno, dannosi e a volte fatali per gli animali, viene rivolto da un gruppo di artisti con un video-manifesto dal titolo Li botti der cenone, a cittadini e pubblici ... ansa.it

"Gentile Onorevole, desidero esprimerLe la mia più sincera e profonda gratitudine per l’instancabile impegno che quotidianamente profonde a tutela degli animali e della nostra Terra. In un tempo in cui tali valori risultano troppo spesso trascurati, la Sua dedizi - facebook.com facebook

Cani e gatti donatori di sangue, i veterinari: “Così salviamo altri animali” x.com