Un noto giornalista, noto anche come scrittore e autore, ha dichiarato pubblicamente di aver mentito in passato riguardo alla sua paternità. La rivelazione è avvenuta durante un'intervista, in cui ha affermato di aver detto una bugia e di aver deciso di rivelarlo solo ora. La sua figura è spesso al centro di discussioni, grazie anche alla sua presenza costante sulle pagine di un quotidiano di rilievo.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Scrittore, giornalista, autore, firma di punta del Fatto Quotidiano. Divisivo: o piace o non piace. Ma ci mette sempre la faccia. Lui è Andrea Scanzi. Originario di Arezzo, classe 1974, volto televisivo piuttosto noto nei talk politici. Mentre è meno noto tutto ciò che riguarda la sua vita privata. Si sa che è stato sposato con la modella Linda Barbagli, che poi ha avuto una storia con Selvaggia Lucarelli e che ora al suo fianco ha la collega Sara Lucaroni. Non ha figli. E proprio su quest'ultimo punto è tornato durante l'intervista - pubblicata oggi 31 marzo 2026 - rilasciata a Gianluca Gazzoli. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Andrea Scanzi e il retroscena sulla paternità: “Era una bugia, lo dico solo adesso”. La sincera rivelazione

Articoli correlati

Andrea Scanzi contro Giorgia Meloni, "se non capisci la geopolitica cambia lavoro, non sei una passante"Il giornalista Andrea Scanzi, ospite al programma Otto e Mezzo, ha criticato Giorgia Meloni per come sta gestendo la comunicazione in merito alla...

“Maria De Filippi a rischio”: retroscena bomba da Mediaset. La verità fuori solo adessoIl successo planetario e intramontabile di Amici di Maria De Filippi viene oggi considerato un dato di fatto, un pilastro inscalfibile della...

Una selezione di notizie su Andrea Scanzi

Temi più discussi: Meloni sta facendo un restyling, non è cambiato nulla - L’intervista ad Andrea Scanzi; Scanzi: Non vado in tv con Sgarbi, Gasparri, Santanché e Renzi e conferma il retroscena di Fanpage su Mediaset; Scanzi: ''Vittoria del No al referendum? Merito anche del Fatto Quotidiano come nel 2016 con Renzi e dei magistrati. La prima persona da ringraziare è Gratteri''; Otto e Mezzo, puntata integrale del 30/3/2026.

Andrea Scanzi diretto: Non vado in tv se ci sono Sgarbi e RenziAndrea Scanzi svela tensioni nei talk show, rifiuta alcuni ospiti e conferma il contatto Mediaset, riaccendendo polemiche nel mondo televisivo italiano. Andrea Scanzi torna a far discutere e lo fa sen ... msn.com

Scanzi: Non vado in tv con Sgarbi, Gasparri, Santanché e Renzi e conferma il retroscena di Fanpage su MediasetAndrea Scanzi a BSMT di Gazzoli: i quattro nomi con cui si rifiuta di condividere lo studio, gli aneddoti con Meloni e Mussolini e la conferma del retroscena ... fanpage.it

Andrea Scanzi a BSMT di Gazzoli: i quattro nomi con cui si rifiuta di condividere lo studio, gli aneddoti con Meloni e Mussolini e la conferma del retroscena Fanpage su Mediaset. facebook