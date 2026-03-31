Andrea Scanzi e il retroscena sulla paternità | Era una bugia lo dico solo adesso La sincera rivelazione
Un noto giornalista, noto anche come scrittore e autore, ha dichiarato pubblicamente di aver mentito in passato riguardo alla sua paternità. La rivelazione è avvenuta durante un'intervista, in cui ha affermato di aver detto una bugia e di aver deciso di rivelarlo solo ora. La sua figura è spesso al centro di discussioni, grazie anche alla sua presenza costante sulle pagine di un quotidiano di rilievo.
Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Scrittore, giornalista, autore, firma di punta del Fatto Quotidiano. Divisivo: o piace o non piace. Ma ci mette sempre la faccia. Lui è Andrea Scanzi. Originario di Arezzo, classe 1974, volto televisivo piuttosto noto nei talk politici. Mentre è meno noto tutto ciò che riguarda la sua vita privata. Si sa che è stato sposato con la modella Linda Barbagli, che poi ha avuto una storia con Selvaggia Lucarelli e che ora al suo fianco ha la collega Sara Lucaroni. Non ha figli. E proprio su quest'ultimo punto è tornato durante l'intervista - pubblicata oggi 31 marzo 2026 - rilasciata a Gianluca Gazzoli. 🔗 Leggi su Today.it
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