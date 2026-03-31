Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales sono stati visti insieme in un ristorante di Torino, dove il pilota ha raggiunto l’attrice. La donna era impegnata in alcuni giorni di spettacolo nella città, mentre i due sono stati fotografati mentre si scambiavano un bacio, smentendo così le voci di una crisi tra loro. Nessun altro dettaglio sulla loro serata è stato reso noto.

Nelle stesse ore in cui Elodie si è mostrata più felice e serena che mai al fianco della ballerina Franceska, anche Andrea Iannone, ormai suo ex fidanzato da qualche mese, sta continuando a frequentare la sua nuova fiamma, l'attrice Rocío Muñoz Morales insieme alla quale è stato paparazzato più volte dall'inizio dell'anno. Stando al gossip più recente, la storia d'amore tra i due starebbe proseguendo a gonfie vele. Dopo le voci di una crisi emerse nei giorni scorsi, alimentate anche dalla decisione del campione di motociclismo di ripulire completamente il proprio profilo Instagram, Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales sono apparsi più affiatati che mai in un ristorante di Torino, dove la coppia ha cenato dopo uno spettacolo dell'attrice al Teatro Gioiello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales smentiscono la crisi: baci in un ristorante di Torino

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