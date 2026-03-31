Un giovane di 24 anni è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di quattro coltelli di notevoli dimensioni, con lame che raggiungevano i 57 centimetri. L'episodio si è verificato in una località della provincia di Mantova, dove le forze dell'ordine lo hanno fermato e sequestrato le armi. Non sono stati segnalati incidenti o danni relativi all'accaduto.

Suzzara (Mantova), 31 marzo 2026 – Andavano in giro con coltelli dalle lame lunghe anche 57 centimetri. Un 24enne di Suzzara e un 40enne residente a San Benedetto Po sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia di Gonzaga per il porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. A scoprire le lame, come detto, sono stati i militari nel corso di un controllo coordinato del territorio finalizzato alla sicurezza stradale e al contrasto di ogni forma di illegalità. In campo dieci carabinieri, che hanno controllato 40 veicoli, identificando 52 persone. Sono stati controllati tre esercizi pubblici ed elevate otto contravvenzioni al Codice della Strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Andava in giro con quattro coltelli lunghi anche 57 centimetri: denunciato a 24 anni

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