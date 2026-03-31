Un fronte di aria fredda e venti intensi continua a interessare l’Aretino e altre zone della Toscana. Per oggi, 31 marzo, è stata emessa un’allerta di colore giallo riguardante il vento nelle aree centrali della regione, valida fino alla mezzanotte. La perturbazione ha provocato raffiche di vento che interessano la regione e sono state segnalate condizioni meteorologiche avverse.

E' previsto vento da Nord-Est, con raffiche fino a 60-80 kmh in pianura, fino a 80-100 kmh in collina. Possibili nevicate sopra gli 800 metri “??????L’aria fredda e il vento forte insistono sulla Toscana, mentre è in corso un’allerta di colore giallo per vento sulle zone centrali della regione fino alla mezzanotte di oggi, martedì 31 marzo”. In particolare è previsto vento da Nord-Est, con raffiche fino a 60-80 kmh in pianura, fino a 80-100 kmh in collina e su costa e Arcipelago, fino a 100-120 kmh in montagna. Permane anche la possibilità di deboli precipitazioni nevose in montagna oltre gli 800-900 metri sull'Appennino aretino. ArezzoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Ancora vento forte nell'Aretino e in Toscana, codice giallo il 1 aprile

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