Ancora quattro tappe difficoltà medio-bassa

Dopo il confronto più atteso, le squadre di Ascoli e Arezzo si preparano a completare le ultime quattro tappe del campionato. Le partite rimanenti sono di media difficoltà e rappresentano l’ultima occasione per entrambe di migliorare la posizione in classifica prima della fine della stagione. Nessuna delle due ha ancora ufficializzato le proprie qualificazioni o retrocessioni.

Archiviato il big match, Ascoli e Arezzo si concentreranno sul rispettivo percorso che condurrà le due squadre fino all’epilogo di campionato. I bianconeri torneranno subito in campo per smaltire i postumi dell’incontro di ieri sera e focalizzarsi sulla tappa di sabato 4 aprile che al Del Duca vedrà l’arrivo della Vis Pesaro (avvio alle 20.30) dell’ex Stellone. Nel derby marchigiano i biancorossi proveranno a dimenticare il brutto passo falso in casa che nell’ultima gara disputata al Benelli ha sancito la vittoria del Perugia per 1-0 (rete decisiva di Bacchin). Nel match dell’andata l’Ascoli riuscì ad impattare con la Vis Pesaro per 1-1 grazie al pareggio di Ndoj. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancora quattro tappe, difficoltà medio-bassa Articoli correlati Italia ospiterà quattro tappe del Futures nel Beach Pro Tour 2026Lo sviluppo del Beach Pro Tour per la stagione 2026 riserva un aumento del respiro della categoria Futures, con nuove destinazioni e date... Saldi in Bassa Romagna, l'andamento: "Scontrino medio da 80 euro, si cercano prodotti di qualità"Scontrino medio intorno agli 80 euro, consumatori più selettivi ma resta l’interesse per l’acquisto di qualità. Fuggi dalla città! San Giovanni Bianco è la soluzione Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Ancora quattro tappe, difficoltà medio-bassa; Volta Ciclista a Catalunya 2026 - Analisi del percorso; La Cape Epic 2026 è sudafricana. Vince Specialized, ancora secondi i Wilier Vittoria; Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi Ponte di Piave-Valdobbiadene in tv: orari, percorso, favoriti. Finale che si presta a diversi scenari. Confindustria Canavese, ancora difficoltà quarto trimestreI dati dell'indagine congiunturale per il trimestre ottobre - dicembre 2025 evidenziano un'economia canavesana ancora piuttosto in difficoltà. A riferirlo è una nota di Confindustria Canavese. Gli ... ansa.it Un viaggio in quattro tappe dentro il fenomeno mafioso insieme agli esperti del settore, per esplorare le radici e l'evoluzione delle organizzazioni "storiche" del nostro Paese. ì : | - facebook.com facebook