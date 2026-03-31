Ancora possibili raffiche di vento nuova allerta della Protezione civile Ma il weekend di Pasqua è salvo

La Protezione civile ha emesso una nuova allerta per possibili raffiche di vento, anche se il weekend di Pasqua dovrebbe restare sereno. Dopo le forti piogge e i temporali che si sono verificati tra lunedì e martedì, le condizioni sono cambiate, con il vento che si è intensificato nel corso della giornata successiva.

Dopo la passata temporalesca nel cuore della nottata tra lunedì e martedì, la giornata è proseguita con un'intensificazione della ventilazione. Ed insisterà anche mercoledì, ragion per cui la Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo gialla per l'entroterra e la fascia costiera. “Sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 chilometri orari) da nord-est con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore lungo la fascia costiera ed il crinale appenninico centro-orientale - si legge nell'avviso -. Dalle prime ore della giornata è previsto mare agitato al largo; sottocosta saranno possibili localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Ancora possibili raffiche di vento, nuova allerta della Protezione civile. Ma il weekend di Pasqua è salvo Articoli correlati Leggi anche: Raffiche di vento in arrivo, nuova allerta meteo della Protezione Civile Meteo, ancora piogge in arrivo sulla Romagna: nuova allerta della Protezione CivileDalla mezzanotte di oggi, giovedì 5 febbraio, alla mezzanotte di domani, venerdì 6, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo... METEO: SETTIMANA DI INVERNO PRECOCE SU MEZZA EUROPA, MA INCERTEZZE QUOTA NEVE SULL'ITALIA! Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento A Milano è previsto vento forte, raffiche fino a 90Km/h: scatta l'allerta meteo arancione; Raffiche di vento sempre più forti: scatta una nuova allerta meteo; Forti raffiche di vento e neve anche a bassa quota. Allerta gialla in 6 regioni; Vento di burrasca in Trentino, dalla mattina 130 interventi dei vigili del fuoco. Allerta meteo gialla per vento forte a Milano: possibili raffiche fino a 90 chilometri orariDalle 6 del mattino di oggi, martedì 31 marzo 2026, è scattata l’allerta gialla per vento forte a Milano. Durerà fino alla mezzanotte di oggi. fanpage.it Il processo per la morte del volontario di protezione civile Giuseppe De Pauli, travolto da un tronco durante lavori di manutenzione. Il sindaco Andrea Martinis e il coordinatore della squadra comunale Renato Valent condannati a un anno per omicidio colposo. - facebook.com facebook Milan, riecco Loftus-Cheek: sarà convocato per Napoli, indosserà una protezione su misura x.com