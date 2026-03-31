Ancora possibili raffiche di vento nuova allerta della Protezione civile Ma il weekend di Pasqua è salvo

Da forlitoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione civile ha emesso una nuova allerta per possibili raffiche di vento, anche se il weekend di Pasqua dovrebbe restare sereno. Dopo le forti piogge e i temporali che si sono verificati tra lunedì e martedì, le condizioni sono cambiate, con il vento che si è intensificato nel corso della giornata successiva.

Dopo la passata temporalesca nel cuore della nottata tra lunedì e martedì, la giornata è proseguita con un'intensificazione della ventilazione. Ed insisterà anche mercoledì, ragion per cui la Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo gialla per l'entroterra e la fascia costiera. “Sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 chilometri orari) da nord-est con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore lungo la fascia costiera ed il crinale appenninico centro-orientale - si legge nell'avviso -. Dalle prime ore della giornata è previsto mare agitato al largo; sottocosta saranno possibili localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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