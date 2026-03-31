Su Instagram è stata pubblicata la prima foto ufficiale dell’attrice con il nuovo compagno, con cui è legata da inizio anno. La foto mostra i due insieme, in modo pubblico, dopo varie occasioni in cui sono stati fotografati insieme. La pubblicazione è stata accompagnata da un commento in cui l’attrice annuncia nuovi progetti, lasciando intendere che i dettagli saranno condivisi in futuro.

L'ultimo avvistamento della coppia formata da Ambra Angiolini e Pico Cibelli risale appena alla scorsa settimana, quando sono stati visti passeggiare per il centro di Milano in compagnia della figlia di lei, Jolanda Renga, e di alcune amiche. L'interesse dei paparazzi per il suo nuovo stato di beatitudine deve quindi aver fatto pensare all'attrice che fosse il momento di riappropriarsi della narrazione dei fatti e dire, una volta per tutte, che le cose tra lei e il compagno, presidente e amministratore delegato di Warner Music Italia, sono piuttosto serie. Ecco quindi che Ambra Angiolini ha fatto il suo esordio Instagram official pubblicando la prima foto insieme in cui appaiono lei e Pico Cibelli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ambra Angiolini e Pico Cibelli, arriva l’Instagram official: «I progetti nuovi (e lasciamoli parlare)»

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