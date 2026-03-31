Alunno sorpreso con un coltello di 13 cm a Civitavecchia | interviene l’Arma e scatta la denuncia al Tribunale dei Minori

Un giovane studente di Civitavecchia è stato trovato in possesso di un coltello di 13 centimetri durante le ore di lezione. L’episodio ha portato all’intervento dei carabinieri, che hanno sequestrato l’arma e avviato le procedure legali. Il ragazzo è stato denunciato al Tribunale dei Minori. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza nelle scuole della zona.

Studente di Civitavecchia porta in classe un coltello a serramanico. Intervengono i carabinieri: arma sequestrata e denuncia al Tribunale minorile L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Tredicenne porta un coltello da cucina a scuola: scatta la segnalazione al Tribunale dei MinoriA Luni, un tredicenne ha mostrato un coltello da 22 centimetri ai compagni durante l’intervallo. Minorenne viene sorpreso con un taser artigianale: scatta la denuncia dei CarabinieriI Carabinieri di Castel Bolognese, coadiuvati dai colleghi di Faenza hanno fermato e denunciato un minorenne per porto abusivo di oggetti atti ad... Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Villamar, sorpreso a rubare nella scuola del paese: arrestato un 36enne; Ivrea, spacciava in minicar a 15 anni: sorpreso con pistola giocattolo, cocaina e crack; Sei studente universitario? Solo per oggi puoi avere S26 Ultra 1TB a 999€ e S26 512 GB a 629€; Lecce, famoso sul web per i suoi scherzi arrestato con 1,5 chili di cocaina. Va a scuola in un istituto superiore di Anzio l’alunna con il coltello a serramanico dello zainoFrequenta un istituto di Anzio l’alunna quattordicenne sorpresa dai carabinieri con un coltello a serramanico nascosto in uno zaino insieme ai libri e a due grammi di hascisc. È stato possibile interc ... ilgranchio.it Un omaggio al BBQ, gli studenti di questo corso hanno sicuramente sorpreso tutti alla prima grigliata post cooking class. Un corso solo per il barbecue No! Gli studenti di questo corso hanno imparato a preparare : Bun Pickles cetriolini sottaceto USA facebook