Alunno sorpreso con un coltello di 13 cm a Civitavecchia | interviene l’Arma e scatta la denuncia al Tribunale dei Minori

Da orizzontescuola.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane studente di Civitavecchia è stato trovato in possesso di un coltello di 13 centimetri durante le ore di lezione. L’episodio ha portato all’intervento dei carabinieri, che hanno sequestrato l’arma e avviato le procedure legali. Il ragazzo è stato denunciato al Tribunale dei Minori. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza nelle scuole della zona.

Studente di Civitavecchia porta in classe un coltello a serramanico. Intervengono i carabinieri: arma sequestrata e denuncia al Tribunale minorile L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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