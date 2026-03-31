Nella 28ª giornata del campionato di Serie C1, Pioppo Futsal ha conquistato altri tre punti, portandosi a quota 50. Domani si svolgerà la semifinale play-off dell’Under 19, con la squadra impegnata in una partita decisiva. Un giocatore ha commentato la vittoria di sabato, sottolineando l'importanza della sfida imminente per il percorso del team.

I gialloverdi di mister Basile escono vincenti dal parquet del Pala Don Bosco in occasione della 28ª giornata del Campionato di Serie C1 contro un ottima Polisportiva Real Sport Cefalù. Quello andato in scena è stato il primo di tre match molto delicati per il Pioppo Futsal che attualmente staziona in settima posizione a quota 42 punti e che deve necessariamente lottare con tutte le forze per staccare il pass per i play-off ancora matematicamente raggiungibili. Terzo apre le danze, a lui risponde Cassar e Barcellona sigla la prima rete in gialloverde davanti al proprio pubblico. Nella seconda metà di gioco invece gli ospiti pareggiano i conti nuovamente con Cassar e successivamente si portano avanti con capitan Vitrano. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Altri 3 punti per Pioppo Futsal nella 28ª giornata del Campionato di Serie C1, domani tocca all’Under 19 in semifinale play-off!

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