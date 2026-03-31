Almanacco | Martedì 31 marzo | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 31 marzo è il 90° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 275 giorni ancora da vivere. In questa data si celebra il santo di San Beniamino e si ricorda un proverbio che indica i cambiamenti del mese di marzo. Tra gli eventi storici avvenuti in questa data, si segnala l'inaugurazione della Torre Eiffel a Parigi nel 1889 e un episodio avvenuto nel 1917, di cui si conosce una breve menzione.

Martedì 31 marzo è il 90° giorno del calendario gregoriano. Mancano 275 giorni alla fine dell'anno. 1917 – Gli Stati Uniti prendono possesso delle Isole Vergini Americane dietro il pagamento di 25 milioni di dollari alla Danimarca 1930 – Istituzione del Codice Hays nel cinema: imporrà nei successivi quarant'anni rigide regole comportamentali nel trattamento di temi come sesso, crimine, religione e violenza 1986 - Un Boeing 727 messicano diretto a Puerto Vallarta esplode in volo schiantandosi contro le montagne a nord-ovest di Città del Messico: centosessantasei le vittime 1994 - La pubblicazione Nature riferisce del ritrovamento in Etiopia del primo teschio completo di Australopithecus afarensis 1997 - Martina Hingis diventa la più giovane numero uno del tennis nella storia di questo sport, all'età di 16 anni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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