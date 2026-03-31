almanacco del 31 03 2026

Il 25 marzo si celebra la giornata dedicata alla chiesa, con diverse cerimonie e celebrazioni religiose che si svolgono in varie località. In questa data, vengono ricordate anche alcune ricorrenze storiche e eventi di natura civile. Le attività si svolgono nel rispetto delle tradizioni e delle consuetudini religiose, coinvolgendo fedeli e comunità locali.

almanacco del giorno mercoledì 25 marzo Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda l'annunciazione del signore ma per l'Italia questa è una giornata dal valore culturale invento è il dantedì in Viaggio nel tempo proprio oggi nel 1300 Inizia il viaggio di Dante secondo la tradizione il sommo poeta inizia il suo viaggio ultraterreno Nella Divina Commedia Nel mezzo del cammin di nostra vita il sommo poeta entrava nella selva oscura per regalarci l'opera più grande della nostra lingua nel 1957 a Roma in Campidoglio vengono firmati i Trattati di Roma nascono la comunità economica europea e l'euratom è il primo vero mattone la nostra casa comune Europea nel 1655 l'astronomo olandese Christian youget. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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