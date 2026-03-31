Almanacco 31 marzo | Accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L'almanacco del 31 marzo raccoglie eventi storici, compleanni di personaggi noti e ricorrenze religiose. Vengono segnalati anche proverbi e fatti curiosi legati a questa data. Il focus è su date e fatti specifici, senza analisi o interpretazioni, offrendo un quadro semplice di ciò che è accaduto e di chi è nato in questa giornata nel passato.

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi martedì 31 marzo, 82° giorno del calendario gregoriano. Mancano 275 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: San Beniamino Proverbio: "Marzo cambia sette cappelli al giorno" 1917 – Gli Stati Uniti prendono possesso delle Isole Vergini Americane dietro il pagamento di 25 milioni di dollari alla Danimarca 1930 – Istituzione del Codice Hays nel cinema: imporrà nei successivi quarant'anni rigide regole comportamentali nel... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Almanacco 31 marzo | Accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Articoli correlati Almanacco | Martedì 31 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoMartina Hingis diventa la più giovane numero uno del tennis nella storia di questo sport, all'età di 16 anni: ricorrenze, avvenimenti, santo e... Almanacco | Sabato 31 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoIl Regno Unito cessa ufficialmente di essere uno Stato membro dell'Unione europea: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno Sabato 31...