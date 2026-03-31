All’incrocio della Como-Bergamo riacceso il T-red delle polemiche

All’incrocio tra le strade di Como e Bergamo sono stati reinstallati i sistemi di rilevamento automatico delle infrazioni, noti come T-red. Nei giorni recenti, sono stati attivati i dispositivi elettronici per il controllo del rispetto della segnaletica semaforica, riaccendendo le polemiche attorno alla loro presenza. L’intervento ha coinvolto l’installazione e la messa in funzione dei nuovi occhi elettronici.

Il T-red è tornato. Nei giorni scorsi sono stato installati gli occhi elettronici del Grande fratello comunale. Il vigile elettronico immortalerà e multerà camionisti, automobilisti e motociclisti che non rispetteranno il semaforo rosso ad un incrocio lungo la Lecco – Bergamo nel tratto che attraversa il paese. A Calolziocorte erano già operativo due T-red, poi congedati perché hanno dispensato migliaia di multe in pochi mesi, sanzionando anche chi si fermava pochi centimetri dopo la linea di arresto, magari oltrepassata perché in coda. Il sindaco Marco Ghezzi assicura che con il nuovo T-red non succederà più nulla del genere e che l’obiettivo "non è fare cassa, ma intervenire su un problema reale di sicurezza ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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